 

Le Monde – итальянский политик подал в отставку после предложения назвать парк в честь Муссолини

28.08.2021, 13:46, Новости дня
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Замминистра экономики и финансов Италии Клаудио Дуригон уволился по собственному желанию на фоне скандала, вызванного его предложением назвать городской парк города Латина неподалёку от Рима в честь брата Муссолини. Такую инициативу не поддержали ни левые, ни правые партии, и даже представители ультраправой «Лиги Севера», чьим сторонником является политик, неодобрительно отнеслись к заигрыванию с фашизмом, пишет Le Monde.


Reuters

В четверг заместитель министра экономики и финансов Италии Клаудио Дуригон объявил о своей отставке на фоне полемики, возникшей после его предложения назвать городской сад в честь брата Муссолини, пишет Le Monde.

«Я решил оставить свой пост», — цитирует французская газета открытое письмо чиновника, которое приводят местные СМИ. Дуригон признал, что совершил «ошибку» и заявил, что «готов за неё расплачиваться». При этом самый преданный сторонник ультраправой партии «Лига Севера» под предводительством Маттео Сальвини подчеркнул, что «не фашист и никогда им не был».

Как рассказывает издание, на протяжении трёх недель в адрес члена коалиционного правительства звучали призывы уволиться. Поводом послужило желание Клаудио Дуригона назвать один из парков в прибрежном городе Латина, чьим депутатом он является, в честь брата дуче, Арнальдо Муссолини. Сейчас парк посвящён двум сицилийским судьям Паоло Борселлино и Джованни Фальконе, убитым мафией.

Споры вокруг того, уместно ли его переименовывать, привели к возмущению как среди левых, так и среди правых, вплоть до самой «Лиги». Так, умеренное крыло партии неодобрительно отнеслось к такому громкому заявлению, которое заигрывает с фашизмом и сводит на нет все попытки прекратить демонизацию «Лиги». Со своей стороны Маттео Сальвини в четверг поддержал Дуригона, который «оставляет свою должность ради любви к Италии и «Лиге», пишет Le Monde.



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