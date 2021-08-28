Россияне завоевали два золота на Паралимпиаде в Токио

Российский спортсмен Роман Жданов завоевал с мировым рекордом золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров, а Елена Прокофьева выиграла турнир по настольному теннису.

Жданов показал результат 2 минуты 12,17 секунды, установив мировой рекорд. Вторым финишировал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим стал японец Такаюки Сузуки (2.40,53), передает ТАСС.

Россиянка Елена Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне и завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в настольном теннисе.

Матч закончился со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой. Спортсменки выступают в классе 11, к нему относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

Прокофьевой 50 лет, она является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Ранее российские легкоатлеты завоевали золото и бронзу Паралимпиады в Токио.