 

В Китае ответили на доклад США о происхождении COVID-19

28.08.2021, 8:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКитайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению коронавируса.

«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», – заявили в дипведомстве, передает РИА «Новости».

В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничал с ВОЗ.

«Доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций. … Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения», – добавили в ведомстве.

Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования.

Ранее постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике.

Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.



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