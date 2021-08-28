Число жертв взрывов на складах в Казахстане выросло до 13 человек

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13 человек, ведутся поиски еще троих пропавших человек, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло тринадцати человек…. На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, тела трех погибших остаются неопознанными, продолжаются поиски трех пропавших без вести человек.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с ЧП. «В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа днем общенационального траура», – написал он в Twitter.

Как отметил президент, погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. «Они навсегда останутся в памяти народа», – подчеркнул Токаев.

Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе.