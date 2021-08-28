 

В администрации Байдена не заметили подготовки ИГ к терактам в США

28.08.2021, 4:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканская администрация не считает, что группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), имеет желание и возможности совершить теракты в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы [в администрации президента США Джо Байдена] не придерживаемся такой оценки [относительно возможности совершения терактов в Соединенных Штатах] в данный момент», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, есть ли у «ИГ в Хорасане*», по мнению Вашингтона, желание и возможности совершить теракт в США.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.



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