Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула

Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула, информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

«Турция одобрила запрос движения на управление аэропортом Кабула», – сообщил телеканалу источник в движении, передает РИА «Новости».

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уточнил, что талибы заявили, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции.

Он также пояснил, почему Анкара не сразу дала ответ на это предложение.

«Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это», – передает его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что контакты Анкары «Талибаном» (запрещена в России) возможны при наличии повода и желания. «Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения», – сказал Эрдоган.

Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации аэропорта Кабула.

Ранее сообщалось, что Анкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности.

В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.

Между тем сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные.