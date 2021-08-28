 

Талибы попросили США оставить американских дипломатов в Афганистане

28.08.2021, 2:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДвижение «Талибан» (запрещено в России) просит США оставить своих дипломатов в Афганистане после 31 августа, это поможет повторно открыть американское посольство в Кабуле, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на данную тему.

«Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов (в Афганистане), однако окончательного распоряжения на этот счет еще отдано не было», – приводит сообщение РИА «Новости». По информации газеты, в случае утверждения, данное решение, вероятно, повлечет за собой повторное открытие американского посольства в Кабуле.

Газета сообщает, что США участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом Кабула, в них также задействованы страны региона и частные компании.

«США также участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом, в обсуждениях участвуют частный сектор и региональные партнеры, такие как Турция и «Талибан»», – говорится в сообщении газеты.

После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



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