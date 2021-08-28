Победителей проекта «Новое время» в Белгородской области включили в резерв управленцев

Все победители регионального проекта «Новое время» в Белгородской области будут включены в кадровый резерв с перспективой выдвижения на руководящие должности в органы власти.

В церемонии оглашения итогов участвовали врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель наблюдательного совета проекта, председатель совета директоров ГК «Зеленая Долина» Сергей Юдин.

По словам главы региона, завершение проекта не означает прекращения взаимодействия: все победители будут включены в региональный кадровый резерв, и многие уже скоро получат предложения о сотрудничестве. Совместная работа продолжится и в формате экспертного клуба «Новое время», в состав которого войдут все финалисты, а также члены Наблюдательного совета проекта, сказано в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Например, в сентябре планируется собрать самых активных жителей области, чтобы обсудить с ними изменения в стратегии развития региона. Я предлагаю и вам в этой встрече принять участие, включиться в работу, а затем продолжить ее уже на площадке экспертного клуба. Если мы с вами сможем все организовать основательно – создать проектные группы по отраслям, разработать план обновления стратегии, – то можно будет приглашать для работы и экспертов любого уровня, вплоть до международного», – сообщил Гладков.

В свою очередь Сергей Юдин отметил, что реализация проекта «Новое время» многое изменит в жизни каждого его участника.

«Такие проекты всегда меняют судьбы людей. Пройдя через него, человек учится более широко видеть проблемы, более детально и всесторонне прорабатывать возможные решения, обретает опыт действий в команде, умение слышать и учитывать мнение других. Если при этом каждый из участников конкурса выберет принцип думать об общих интересах чаще, чем о собственных, то это, несомненно, начало пути служения малой родине. А власть готова объединять усилия с теми, кто желает лучшего нашему Белогорью», – отметил он.

Кадровый проект Белгородской области «Новое время» стартовал 17 мая этого года. На старте проекта заявки на участие подали более 3,3 тыс.человек. Победители проекта будут включены в резерв управленческих кадров Белгородской области с возможным оперативным выдвижением на руководящие должности в органы власти, они также получат возможность пройти образовательную программу «Развитие управленческих навыков руководителей».