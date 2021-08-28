 

Врачи реанимировали двух «умерших» при пожаре в больнице Ярославля

28.08.2021, 2:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ результате возгорания в больнице Ярославля, по предварительным данным, умер один пациент, двоих пострадавших от задымления реанимировали, сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

«Погибшие – один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали», – приводит слова Шабалина ТАСС.

В пресс-службе губернатора региона также заявили, что погиб один человек, врачи борются за жизнь еще двух пациентов.

Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что семь пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ во время пожара в больнице в Ярославле, перевезли в другие медучреждения. «По предварительным данным, 56 человек были эвакуированы, семь увезли в другие [больницы] под ИВЛ», – сообщили в пресс-службе.

Там также сообщили, что пациентов, эвакуированных из отделения неврологии, которое находится на других этажах, вернули обратно в больницу.

Накануне источник в экстренных службах сообщил, что результате пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле якобы погибли три человека, подключенные к ИВЛ. По словам источника, в реанимационной палате загорелся матрас, из-за пожара произошло отключение электричества, в связи с чем аппараты ИВЛ перестали работать. При этом сам источник возгорания удалось потушить до прибытия подразделений спасателей.

В пресс-службе правительства Ярославской области уточнили, что в 22.09 пятницы поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления находился на первом этаже. На место происшествия оперативно выехали представители правительства области и правоохранительных органов.



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