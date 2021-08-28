“Разочарованы и считаем неуместным”. Кулеба ответил президенту Эстонии на заявление, что Украине может понадобиться еще 20 лет до членства в ЕС

Кальюлайд, находясь в Украине с визитом для участия в саммите Крымской платформы, сказала в интервью, что Украине для соответствия критериям членства в Евросоюзе может понадобиться до 20 лет работы. Она также отметила, что Эстония поддерживает сближение Украины с НАТО, но “неясно, когда это станет возможным”.

“Чуть более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам и латышам: вам еще надо 20, 30 лет в ЕС и НАТО, созреть. Мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений”, – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что не знает, что повлияло на Кальюлайд, но считает, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. При этом он подчеркнул, что Эстония и Украина – “безусловно, друзья и партнеры”.

“Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали наиболее искренне и наилучшим образом”, – добавил министр.

Кулеба сообщил, что Украина уже передала свою позицию в связи с этим интервью в МИД Эстонии.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

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