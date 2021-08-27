Süddeutsche Zeitung – Европа не может защитить себя сама, а для США её желания мало что значат

Афганская катастрофа показала не только зависимость европейцев от военной мощи США, но и то, насколько мало внимания Америка уделяет желаниям своих союзников по НАТО. Как подчёркивает немецкая Süddeutsche Zeitung, Европа способна на многое, но она не может защитить саму себя. Поэтому необходимо сокращать неравенство внутри западного военного альянса — иначе однажды США могут утратить в нём всякий интерес.



Reuters

Европа способна на многое, но не способна защитить себя, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Превосходство НАТО как западного военного альянса уже давно создаёт примечательный контраст с беспомощностью его верховных гражданских представителей.

Генеральный секретарь НАТО должен принимать во внимание позиции всех членов альянса, но слушать он должен в первую очередь одну страну — США. Норвежец Йенс Столтенберг, чтобы защитить альянс от худшего, во время президентства Дональда Трампа делал это самозабвенно до самоотречения, отмечает автор статьи. Однако катастрофический финал миссии в Афганистане дал Столтенбергу, представляющему всех европейцев разом, почувствовать, что означает старый расклад сил и при новом президенте. Столтенберг предпочёл бы задержаться в аэропорту Кабула ещё на пару дней, но его желание в данном случае значения не имело.

Как показали в четверг теракты с большим числом погибших, эвакуация из Кабула становится всё более опасной, а в итоге она оказалась даже слишком опасной. Ни один из союзников не был готов или способен продолжать эвакуацию хотя бы в течение минуты без поддержки США. С самого начала было ясно, что немцы, британцы или французы при спасении своих подопечных полностью зависят от американцев и что их желания при этом будут иметь второстепенное значение, подчёркивает немецкая газета. Это ужасный и болезненный, но не новый опыт. Ещё в 2017 году, во время проходившей тогда предвыборной борьбы, канцлер Ангела Меркель заявила, что те времена, когда можно было полностью положиться на других, остались позади. Европейцы, как тогда заключила Меркель, теперь должны действительно взять свою судьбу в собственные руки.

Какой бы сокрушительной ни была катастрофа в Кабуле в том числе для европейцев, она лишь с натяжкой может служить подтверждением тому, как мало было достигнуто с тех пор. Для европейцев никогда не было желанной или реалистичной целью самостоятельно действовать в Гиндукуше. Военная миссия началась после терактов в США в 2001 году и всегда зависела от готовности американцев вложить в неё значительные военные и финансовые ресурсы. Однако последние недели показали европейцам, насколько мало их принимает во внимание даже такой человек, как Байден.

Америка начала отворачиваться от Европы ещё при демократе Бараке Обаме, и эта тенденция не прекратится при демократе Джо Байдене, уверяет автор статьи. Определяющими останутся соперничество с США и глубокое нежелание США продолжать играть неблагодарную и изнурительную роль мирового жандарма. Эта новая реальность уже заметно изменила мир. Что во многих смыслах осталось прежним, так это НАТО, считает Süddeutsche Zeitung.

Достаточно взглянуть на цифры. Хотя Германия и другие европейские государства в последние годы заметно увеличили свои расходы на оборону, США в одиночку тратят на военные нужды более чем вдвое больше, чем все остальные союзники, вместе взятые. Мало что изменилось и в неравном распределении военных возможностей. Это неравенство не было серьёзной проблемой до тех пор, пока по обе стороны Атлантики НАТО считали в равной степени полезным.

Как отмечает издание, в этом смысле постыдный конец афганской миссии стал своего рода надрезом. Вклад союзников нельзя преуменьшать задним числом. Он облегчил для американцев ситуацию в политическом и военном отношении. Миссий такого рода и масштаба, как в Афганистане, однако, в обозримом будущем уже не будет. Чем это в результате обернётся для Европы — это один из вопросов, отвечать на которые придётся преемнику Ангелы Меркель.

Потерпевшая столь драматичный провал попытка восстановить государство ещё долго будет оставаться для властей костью поперёк горла. Тем не менее, и они будут вынуждены защищать Европы от террористической угрозы непосредственно по соседству. Это происходит уже сейчас и будет происходить в будущем при всё меньшем участии США. В Мали, новом наиболее опасном месте проведения миссии бундесвера, основная роль отведена французам. ЕС также постепенно осознаёт свою ответственность.

Это обнадёживает, однако и вводит в заблуждение, предостерегает немецкая газета. Европа способна на многое, но она не может защитить саму себя. Поэтому у неё есть только два средства на выбор: вера в то, что, например, российский президент Владимир Путин преследует исключительно мирные цели, или в то, что НАТО будет надёжно защищать земли союзников. Последняя может реалистично основываться только на военной мощи США.

Именно поэтому необходимо сокращать неравенство, которое присутствовало в НАТО с самого начала, заключает Süddeutsche Zeitung. Самая значительная опасность для европейцев состоит не в том, что США потребуют от них слишком многого, а в том, что однажды они вообще перестанут что-либо требовать.