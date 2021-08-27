Сибирячки раздели девушку догола, облили зеленкой и остригли из-за измен своих мужей

В Иркутской области женщины на публике заставили 17-летнюю девушку раздеться догола, облили зеленкой и остригли якобы за то, что их мужья изменили им с ней, сообщают СМИ.

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», одну из подозреваемых отправили в СИЗО, передает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в начале августа в одном из городов Иркутской области, устроившие расправу женщины снимали происходящее на видео, которое разошлось по социальным сетям, а позже было подшито в уголовное дело.

Уже после этого случая одна из женщин заставила своего супруга признаться в измене и также опубликовала ролик в соцсетях. В нем мужчина расплакался и признался в проступке.