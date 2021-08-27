На выплаты участвующим в вакцинации от COVID медикам выделили 7,8 млрд рублей

Минздраву РФ выделят 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Минздрав должен в течение месяца со дня вступления документа в силу обеспечить заключение соглашений о выделении средств из федерального бюджета региональным. Кроме того, до 1 февраля 2022 году Министерству необходимо предоставить доклад в правительство об эффективном и целевом использовании выделенных средств.

Ранее Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы исключить дефицит препаратов в регионах.