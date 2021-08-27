 

Истязавшую дочь в Талдоме мать приговорили

27.08.2021, 14:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСуд признал виновной в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию жительницу Талдома: женщина приговорена к трем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«Обвиняемая оставляла свою шестилетнюю дочь в частном доме в Талдоме на попечение знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Женщина навещала девочку один-два раза в неделю, в остальное время ребенок находился в доме без отопления и горячей воды в антисанитарных условиях», – приводит сообщение телеканал «360».

Сообщается, что 34-летняя женщина предполагала у дочери психическое расстройство, однако она отказывалась от обследования и наблюдения ребенка у специалиста. Жительница Талдома умышленно причиняла физические и психические страдания ребенку. У женщины есть еще одна дочь 12 лет, обе девочки находятся в детском доме.

Обвиняемую приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее следствие возбудило третье уголовное дело в отношении истязавшей шестилетнюю дочь в подмосковном Талдоме матери – о возбуждении ненависти или вражды за ее посты с пропагандой нацизма в соцсетях.

Напомним, сотрудники полиции обнаружили в жилом доме в подмосковном Талдоме маленькую истощенную девочку без одежды, которая проживала в условиях антисанитарии. Ребенка госпитализировали. Позже следователи попросили передать в ведомство уголовное дело против матери девочки и возбудили уголовное дело об истязании и оставлении в опасности.



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