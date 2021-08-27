 

Желающие вакцинироваться от COVID-19 в Украине закончатся в декабре – Кузин

27.08.2021, 13:31, Новости дня
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Журналист отметил, что, по прогнозам экспертов, Украина может достичь “стеклянного потолка” вакцинации, когда закончатся желающие прививаться.

“По моему прогнозу, мы достигнем такого периода где-то в декабре 2021 года. Сейчас мы еще видим очереди, проблемы с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины”, – сказал Кузин.

По его словам, у Минздрава есть коммуникационные стратегии, как будут убеждать украинцев сделать прививку.

“Также думаем, как убеждать людей прививаться путем нормативного урегулирования”, – добавил он.

Кузин 20 августа заявил, что сейчас украинские медики могут делать около 1 млн прививок в неделю.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании в Украине вакцинированы 5,2 млн человек, две дозы получили 3,4 млн. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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