“Бджілка 2.0”. Grosu спустя почти 20 лет перепела свой детский хит, сделавший ее знаменитой. Видео

“Бджілка 2.0” – симбиоз современного звучания и мотивов легендарной песни из детства, говорится в описании клипа.

“Я повзрослела, повзрослели мои поклонники и новая “Бджілка” отлично ложится в концепцию моего нового шоу. Я давно вынашивала идею сделать ее кардинально другой, и, кажется, мне это удалось”, – считает певица.

Клип на новую песню представляет собой видеоряд, смонтированный из фрагментов выступления артистки с концертом в Одессе.

ВИДЕОВидео: GROSU / YouTube

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

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