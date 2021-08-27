 

“Бджілка 2.0”. Grosu спустя почти 20 лет перепела свой детский хит, сделавший ее знаменитой. Видео

27.08.2021, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Бджілка 2.0” – симбиоз современного звучания и мотивов легендарной песни из детства, говорится в описании клипа. 

“Я повзрослела, повзрослели мои поклонники и новая “Бджілка” отлично ложится в концепцию моего нового шоу. Я давно вынашивала идею сделать ее кардинально другой, и, кажется, мне это удалось”, – считает певица.

Клип на новую песню представляет собой видеоряд, смонтированный из фрагментов выступления артистки с концертом в Одессе. 

ВИДЕОВидео: GROSU / YouTube
Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Советник британского премьера по нацбезопасности ушел в отставку

26.08 / Турция заявила о решимости бороться за ресурсы в Средиземном, Эгейском и Черном морях

24.04 / В мире вторые сутки подряд фиксируется рекордный прирост новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

26.04 / “Отношение отрицательное”. Ермак сравнил визит нардепа Шевченко к Лукашенко с полетами Медведчука к Путину

08.09 / У Колесниковой была четкая позиция: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно – белорусский оппозиционер Знак

10.09 / Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

30.09 / Маас – отравление Навального — проблема для всего международного сообщества

03.03 / Зеленский: Важно на своем примере показывать, что вакцинация – это безопасно. Вот я стою живой и здоровый

13.01 / “Даже мысли такой нет“. Степанов заявил, что Минздрав не планирует продолжать локдаун с 25 января

13.08 / Дегтярев провел встречу с замминистра просвещения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика