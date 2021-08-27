“Их любовь так чиста и безусловна”. Лежащему на земле брату герцогини Кембриджской собаки облизали лицо. Видео
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При этом несколько питомцев облизывали ему лицо.
“Собачья любовь – один из самых сильных видов любви”, – подписал ролик Миддлтон.
“Похоже на блаженство”, – отреагировали на ролик подписчики.
“Правда, их любовь так чиста и безусловна”, – прокомментировали ролик в сети.
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Контекст:
Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.
Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с невестой Ализе Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе.
Миддлтон занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co. С Тевенет он познакомился в 2014 году благодаря своему питомцу – собаке по кличке Элла.
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