 

“Их любовь так чиста и безусловна”. Лежащему на земле брату герцогини Кембриджской собаки облизали лицо. Видео

27.08.2021, 12:36, Новости дня
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При этом несколько питомцев облизывали ему лицо.

 “Собачья любовь – один из самых сильных видов любви”, – подписал ролик Миддлтон.

“Похоже на блаженство”, – отреагировали на ролик подписчики.

“Правда, их любовь так чиста и безусловна”, – прокомментировали ролик в сети.

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Публикация от James Middleton (@jmidy)

Контекст:

Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.

Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с невестой Ализе Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе.

Миддлтон занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co. С Тевенет он познакомился в 2014 году благодаря своему питомцу – собаке по кличке Элла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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