Число жертв взрыва в Кабуле превысило 100 человек

По данным властей Афганистана и США, после теракта у международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая погибли по меньшей мере 95 афганцев и 13 военнослужащих США.

Агентство подчеркнуло, что после взрывов страны с новой силой возобновили эвакуацию из Афганистана своих граждан.

Президент США Джо назвал погибших американских военнослужащих героями, которые участвовали “в опасной бескорыстной миссии, чтобы спасти жизни других”.

Он обратился к причастным к атаке и заявил, что они понесут за нее ответственность.

“Мы будем охотиться на вас и заставим вас заплатить, – предупредил Байден. – Те, кто осуществил эту атаку, а также все, кто желает Америке зла, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Я буду отстаивать наши интересы”.

Сейчас в аэропорту Кабула, по данным американских СМИ, находится 5200 американских военнослужащих. Байден сказал, что в случае необходимости готов направить в Афганистан дополнительные силы.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов. У аэропорта Кабула два террориста-смертника подорвали бомбы, началась стрельба, сообщили американские военные. В США официально подтвердили гибель 13 своих военных и ранение еще 18. В Пентагоне считают ответственными за комплексную атаку ИГИЛ. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу, боевики заявляют, что убили и ранили 160 человек. Число жертв среди мирного населения, по информации СМИ, достигла 90 человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку терактом. “Талибан” осудил атаки.

МИД Украины пока не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов в районе аэропорта. 25 августа в министерстве сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.

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