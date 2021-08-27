 

Шойгу и президент Татарстана заложили в Казани военный госпиталь

27.08.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя.

По данным российского военного ведомства, в новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики, передает РИА «Новости».

«Госпиталь оснастят лучшими медицинскими аппаратами, техникой для качественного лечения и проведения процедур любого уровня сложности. Кроме того, его интегрируют в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф. Врачи смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях, катастрофах и на поле боя. Раненых, в случае надобности, доставят авиацией», – говорится в сообщении.

Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами – клинической и детской. Военно-строительная компания Минобороны (ВСК) завершит первый этап работ в 2022 году.

«Площадь застройки 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую. Специалисты ВСК за основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение и учли местные климат и геологию», – говорится в сообщении.

По проекту медучреждение состоит из трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других.

Военные строители планируют устроить садово-парковый ландшафт, высадить несколько видов деревьев, кустарников и сделать цветочные клумбы. Между ними проложат сеть пешеходных дорожек и автодорог с навигационными стендами и указателями. В местах отдыха установят урны и лавочки.

В лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение; клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой (с отдельным входом); поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром и кабинетами: функциональной диагностики, гиперболической оксигенации, эндоскопии; палатный блок на 120 коек. В корпусе будут отделения терапии, неврологии, лучевой диагностики, кожно-венерологических заболеваний (с отдельным входом), реабилитации стационарных больных, стоматологии с зубопротезной лабораторией; операционный блок с реанимационной и анестезиологией, где можно проводить экстренные и плановые хирургические вмешательства.

Лечебный первый корпус соединят двумя крытыми переходами со вторым – административно-бытовым. Здесь расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала, медчасть, пищеблок и отдел снабжения.

В третьем корпусе будет инфекционное отделение с палатами на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок, бытовые помещения, столовая, информирует министерство обороны России.

Ранее в пятницу Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Россиян предупредили о резком потеплении

29.04 / В немецкой больнице нашли тела четырех человек – полиция

05.07 / Появилось видео с Порошенко после поражения сборной на Евро 2020. В комментариях решили, что он нетрезвый

05.07 / Spiegel – экстремизм в бундесвере опаснее коронавируса — от него нет ни вакцины, ни иммунитета

12.05 / 73-летний Алибасов заявил, что сын отобрал у него паспорт и держит в заточении

03.07 / Экономика: Коронавирус губит западный авиапром и помогает российскому

04.12 / Fox News – после скандала с серпом и молотом Псаки назвала своих критиков марионетками Путина

09.11 / Кинг обматерил Трампа в Twitter

22.01 / Volkswagen получит новые штрафы за выбросы

01.07 / Жара и СИЗы: мнение ведущего научного сотрудника центра Гамалеи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика