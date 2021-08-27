Шойгу и президент Татарстана заложили в Казани военный госпиталь

Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя.

По данным российского военного ведомства, в новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики, передает РИА «Новости».

«Госпиталь оснастят лучшими медицинскими аппаратами, техникой для качественного лечения и проведения процедур любого уровня сложности. Кроме того, его интегрируют в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф. Врачи смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях, катастрофах и на поле боя. Раненых, в случае надобности, доставят авиацией», – говорится в сообщении.

Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами – клинической и детской. Военно-строительная компания Минобороны (ВСК) завершит первый этап работ в 2022 году.

«Площадь застройки 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую. Специалисты ВСК за основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение и учли местные климат и геологию», – говорится в сообщении.

По проекту медучреждение состоит из трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других.

Военные строители планируют устроить садово-парковый ландшафт, высадить несколько видов деревьев, кустарников и сделать цветочные клумбы. Между ними проложат сеть пешеходных дорожек и автодорог с навигационными стендами и указателями. В местах отдыха установят урны и лавочки.

В лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение; клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой (с отдельным входом); поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром и кабинетами: функциональной диагностики, гиперболической оксигенации, эндоскопии; палатный блок на 120 коек. В корпусе будут отделения терапии, неврологии, лучевой диагностики, кожно-венерологических заболеваний (с отдельным входом), реабилитации стационарных больных, стоматологии с зубопротезной лабораторией; операционный блок с реанимационной и анестезиологией, где можно проводить экстренные и плановые хирургические вмешательства.

Лечебный первый корпус соединят двумя крытыми переходами со вторым – административно-бытовым. Здесь расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала, медчасть, пищеблок и отдел снабжения.

В третьем корпусе будет инфекционное отделение с палатами на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок, бытовые помещения, столовая, информирует министерство обороны России.

Ранее в пятницу Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани.