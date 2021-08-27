 

Число жертв взрывов у аэропорта Кабула выросло до 110 человек

27.08.2021, 12:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисло погибших в результате взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 110, сообщили источники в афганском министерстве здравоохранения.

Ранее источник в минздраве сообщал о 1338 пострадавших, передает РИА «Новости».

Между тем, сотни людей пытаются попасть утром в пятницу в аэропорт Кабула в надежде покинуть Афганистан.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.



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