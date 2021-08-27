Дизайнер Махно в фильме “Метинвеста” о выдающихся украинцах: Нужно жить в современном стиле, а не покупать пенопластовые багеты

“Мы делали творческие проекты за свои деньги и таким образом показывали и учили наших клиентов, что может быть по-другому. В какой-то момент я почувствовал, что все-таки внутренняя моя сила убеждает моих клиентов, что нужно жить в современном стиле, а не покупать пенопластовые багеты. И люди начали не просто в это верить, они начали в это влюбляться”, – рассказал Махно.

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Агентство отмечает, что дизайнер создает собственную керамику и мебель, проектирует интерьеры для кафе, баров, ресторанов и жилых домов во многих странах мира.

“Сейчас к его мнению прислушиваются архитекторы международного уровня. Его стиль узнают за рубежом, а смелые решения привели к десяткам наград. Но так было не всегда. Махно вырос в многодетной семье и жил с родителями в маленькой квартире, но уже в 2003 году, когда ему был 21 год, открыл свою студию”, – пишет УНИАН.

По информации агентства, на сегодня в 21 стране реализовано уже около 600 объектов студии Махно.

“Интерьеры для кафе и баров, ресторанов и жилых особняков. США, Бразилия, Италия, Британия, Франция – это далеко не полный список стран, где работы Сергея получили золото или призовые места на выставках и конкурсах”, – сказано в сообщении.

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