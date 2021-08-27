 

“Прямо по венам”. Дочь Успенской обнародовала свой “Танец Богоневесты”

27.08.2021, 11:42, Новости дня
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“Танец Богоневесты”, – написала Плаксина название одной из них.

“Умер и вокрес под волнами Wi-Fi”, – напела она несколько раз.

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Публикация от Pacha Tati (@pacha_tati)

“Как красиво… Прямо по венам”, – прокомментировала подписчица juljul2012.

Вторую композицию Плаксина назвала “Будет все гореть”.

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Публикация от Pacha Tati (@pacha_tati)

Контекст:

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. 

В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но “решила остаться в мире живых”.

19 июня 2021 года Успенская заявила, что Плаксина перенесла несколько операций, изменивших ее внешность. “Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя – и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции. Танечка счастлива”, – заявила артистка. Она сообщила, что намерена помочь дочери стать певицей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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