В Молдове из-за опоздания Зеленского и президента Румынии отложили начало празднования Дня независимости

Как уточнили в администрации, из-за тумана самолеты Зеленского и Йоханниса не смогли приземлиться вовремя.

Участие в торжественных мероприятиях также принимает президент Польши Анджей Дуда.

В рамках празднования Дня независимости Молдовы в Кишиневе запланированы военный парад и концерт.

Контекст:

День независимости Молдовы отмечают 27 августа.

В начале недели президент Молдовы Майя Санду посетила Украину. Она приняла участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

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