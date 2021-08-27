В Молдове из-за опоздания Зеленского и президента Румынии отложили начало празднования Дня независимости
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Как уточнили в администрации, из-за тумана самолеты Зеленского и Йоханниса не смогли приземлиться вовремя.
Участие в торжественных мероприятиях также принимает президент Польши Анджей Дуда.
В рамках празднования Дня независимости Молдовы в Кишиневе запланированы военный парад и концерт.
Контекст:
День независимости Молдовы отмечают 27 августа.
В начале недели президент Молдовы Майя Санду посетила Украину. Она приняла участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.
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