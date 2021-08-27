 

В Молдове из-за опоздания Зеленского и президента Румынии отложили начало празднования Дня независимости

27.08.2021, 11:42, Новости дня
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Как уточнили в администрации, из-за тумана самолеты Зеленского и Йоханниса не смогли приземлиться вовремя.

Участие в торжественных мероприятиях также принимает президент Польши Анджей Дуда.

В рамках празднования Дня независимости Молдовы в Кишиневе запланированы военный парад и концерт.

Контекст:

День независимости Молдовы отмечают 27 августа. 

В начале недели президент Молдовы Майя Санду посетила Украину. Она приняла участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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