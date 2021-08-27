 

У входа в аэропорт Кабула скопились сотни людей

27.08.2021, 11:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСотни людей пытаются попасть утром в пятницу в аэропорт Кабула в надежде покинуть Афганистан, несмотря на взрывы, в результате которых погибли более 100 человек.

Это следует из видео, размещенного на странице корреспондента афганского телеканала TOLOnews Абдулхака Омери в Twitter. На кадрах, как толпы людей теснятся у стен воздушной гавани. Территория по периметру аэропорта заполнена водой, некоторые люди находятся в ней по колено. Сотрудник телеканала утверждает, что видео снято в пятницу.

Video : Right now the situation at the #KabulAiport.
After two deadly explosion yesterday. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/tc6bJekAkQ

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) August 27, 2021

Как информирует агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев, все входы в аэропорт Кабула были закрыты этим утром. Солдаты движения «Талибан» (запрещено в России) оцепили территорию и не позволяют транспортным средствам приближаться к зданию, передает ТАСС.

Тем временем пресс-службы минобороны Великобритании сообщает, что британские войска эвакуируют только тех лиц, которые уже находятся в аэропорту Кабула, новых заявок принимать больше не будут.

«Следуя нашему запланированному графику, технические зоны подготовки и оформления внутри отеля Baron в Кабуле были закрыты. Это позволит нам сфокусироваться на наших усилиях по эвакуации британских граждан и других лиц, которых мы уже оформили и которые ожидают своего вылета в аэропорту. Возможности Великобритании рассматривать новые заявки сейчас крайне ограничены. Людей больше не будут вызывать в аэропорт», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

В то же время власти Испании объявили, что завершили операцию по эвакуации из Афганистана, два последних самолета ВВС королевства прибыли в Дубай из Кабула в пятницу утром. За время операции Испания эвакуировала 1,9 тыс. человек – афганцев, сотрудничавших с Испанией и с другими странами, такими как США и Португалия, а также с ООН, ЕС, НАТО, и членов их семей, а также сотрудников посольства Испании в Кабуле и других испанских граждан, находившихся в этой стране.

Всего с начала эвакуации Испания осуществила 17 вылетов A400M по маршруту Дубай – Кабул –Дубай, десять рейсов Air Europa (Дубай – Торрехон) и один вылет A400M (Дубай – Торрехон).

В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.



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