 

“Бедра стали широкими”, “Какие ножки. М-м-м”. Каменских примерила ультрамини

27.08.2021, 10:50, Новости дня
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“Немного солнца вам в такую пасмурную погоду”, – написала она.

Певица позировала на яхте.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“А бедра стали широкими”, – отметил подписчик slavikviacheslav55.

“Какие ножки. М-м-м”, – написал igor_alexandrovich_official.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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