“Волочкова кусает локти”, “Вот это ты даешь, красотка”. Зарицкая позировала в торговом центре, закинув ногу на высокое ограждение

Певица позирует в кадре, стоя спиной к объективу в длинном платье с разрезами. Зарицкая отметила, что фото было сделано в одном из киевских торговых центров во время презентации песни, которая является саундтреком к сериалу “Моя улюблена Страшко” на “1+1”.

“Ничего себе, растяжечка”, – отреагировали фолловеры.

“Вот это ты дашь, красотка”, – написали поклонники артистки.

“[Российская балерина Анастасия] Волочкова кусает локти”, – оценили фото Зарицкой в сети.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Контекст:

Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

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