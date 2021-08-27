 

“Волочкова кусает локти”, “Вот это ты даешь, красотка”. Зарицкая позировала в торговом центре, закинув ногу на высокое ограждение

27.08.2021, 10:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица позирует в кадре, стоя спиной к объективу в длинном платье с разрезами. Зарицкая отметила, что фото было сделано в одном из киевских торговых центров во время презентации песни, которая является саундтреком к сериалу “Моя улюблена Страшко” на “1+1”.  

“Ничего себе, растяжечка”, – отреагировали фолловеры.

“Вот это ты дашь, красотка”, – написали поклонники артистки.

“[Российская балерина Анастасия] Волочкова кусает локти”, – оценили фото Зарицкой в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Контекст:

Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Кравчук о работе ТКГ: Политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке

27.11 / Большая часть населения Украины против парламентской республики – замглавы Офиса президента Тимошенко

02.07 / Трамп: «Мы справляемся с кризисом»

23.04 / СБУ разоблачила работающего на РФ хакера, который пытался узнать персональные данные сотрудников спецслужбы

22.07 / Украинцы устроили незаконный сбор денег c отдыхающих в Крыму

04.09 / Умерла одна из пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Анапе

01.05 / Нардеп Синютка: Импорт российской электроэнергии в Украину финансирует вооруженную агрессию

15.03 / DE – «время не ждёт» — лондонский Сити призвали раскошелиться на космические нужды Великобритании

24.02 / Стала известна официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

28.03 / Асеев: Установлены ключевые военные преступники донецкой тюрьмы “Изоляция”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика