 

“Неприлично культяпку совать под нос адвокату”. Волочкова пожаловалась на соседей, снявших ее во время справления нужды

27.08.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дорогие, не даю спокойно жить многим окружающим. Ну, если моя попа привлекла внимание общественности, то придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое. И скоро вы в этом убедитесь”, – написала она.

Балерина заявила, что привлекла адвоката, и они готовят подачу заявления в полицию.

Волочкова на фото запечатлена сидящей на диване, расставив согнутые ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Неприлично культяпку совать под нос адвокату”, – заявила подписчица olala_6.

“Верх воспитания – сидеть ногами вверх рядом с адвокатом, посторонним человеком, мужчиной”, – отметила bory_sova.

“А что, с адвокатом надо в такой позе общаться?” – спросила _samsonochka_.

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Фото они прислали “Экспресс-газете”, а издание его опубликовало.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

В дискографии Волочковой два альбома: “Расскажу” (2014) и “Вселенная”, который она презентовала 17 августа 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.11 / В Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

06.08 / “Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину”. Зеленский на Донбассе наградил украинских военных

06.05 / 5 мая на Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих – штаб ООС

26.05 / Euronews – концепция «безопасного путешествия» — в Мадриде попытались «перезапустить» международный туризм

21.10 / Площадки для сдачи нормативов ГТО установят на Чукотке до конца года

06.08 / Назначена дата выборов президента Таджикистана

04.07 / Партия «Новые люди» открыла более 600 штабов накануне выборов

30.09 / Москвичам из групп риска напомнили об упрощенном получении больничного

13.11 / Microsoft заявила об атаке «российских хакеров» на фармацевтические компании

06.11 / Бразильские ученые занялись реконструкцией мозга динозавра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика