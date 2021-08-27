 

Убийство шестилетней девочки. Суд оставил подозреваемого в приемнике-распределителе

27.08.2021, 9:54, Новости дня
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Об этом со ссылкой на пресс-службу суда 26 августа сообщило Общественное.

“Постановлением Харьковского апелляционного суда от 17 августа решение Волчанского райсуда Харьковской области от 29 июля о помещении малолетнего Б. в приемник-распределитель для детей оставлено без изменений”, – заявили в суде.

Адвокат просил отменить постановление следователя судьи районного суда. По мнению защитника, решение является незаконным и вынесено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

29 июля подростка поместили в приемник-распределитель на 30 дней. Общественное обратилось в пресс-службу прокуратуры Харьковской области с вопросом, будет ли прокуратура требовать продления меры пресечения, но пока не получило ответ.

Контекст:

Шестилетняя девочка пропала вечером 28 июля. По словам матери, она ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, и не вернулась. Тело девочки нашли в заброшенном доме в Старом Салтове около полуночи.

В прокуратуре сообщили, что вероятным убийцей может быть 13-летний сосед ребенка. Мать подростка не верит, что он мог совершить убийство, однако старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов сказал, что ребенок признался в этом.

Полиция открыла производство по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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