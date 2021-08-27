 

В Германии появились плакаты с Калининградской областью в составе страны

27.08.2021, 9:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, пишет местная газета Nordkurier.

Как пишет издание, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) были развешаны на улицах города Тетеров, на них изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши, передает РИА «Новости».

Как заявили местные правоохранители, исторические плакаты появились по всей федеральной земле, при этом среди них была агитация и других партий.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана». В полиции Тетерова сообщили, что расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Росток.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.

Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России.



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