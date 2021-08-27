 

“Ревности не избежать”. Горбунов рассказал, как старший сын, четырехлетний Иван, относится к новорожденному брату

27.08.2021, 9:00, Новости дня
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В интервью журналу Горбунов рассказал, как готовили Ивана к появлению в семье еще одного ребенка и ревнует ли Иван родителей к младшему брату, которому исполнилось восемь дней.

“Пока нет [не ревнует], но готовим Ивана, чтобы такого не произошло. […] Он очень ждал появления малыша. Думаю, ревности все равно не избежать, однако сгладить этот момент можно. Как именно — на эту тему прочитали несколько книг”, — поделился Горбунов.

По словам 51-летнего телеведущего, сын мечтал о братике и теперь, чтобы провести с ним время, “даже отказывается идти играть на детскую площадку”.

“Иван носит его, помогает пеленать и даже сказал: “Мама, загрузи меня работой по братику, чтобы я тоже был занят”. А когда мы целый день были дома, он даже не пошел на прогулку с няней на площадку, а целый день был рядом. Поэтому надеемся, что так будет и дальше”, — рассказал Горбунов.

Контекст:

Горбунов с июня 2006 года работает на канале “1+1”. Он вел программу “Сніданок з 1+1”, шоу “Краса по-украински”. “Я люблю Украину”, “Просто Шоу”. С 2006 года является бессменным ведущим проекта “Танцы со звездами”, а с 2015-го – шоу “Голос країни”.

Женат на коллеге Кате Осадчей. Пара оформила отношения в 2017 году, незадолго до рождения общего сына Ивана. 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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