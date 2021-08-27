В Украине установлен новый рекорд вакцинации: 173 тыс. прививок от коронавируса за сутки

Первую дозу вчера получили 55 908 украинцев, завершили вакцинацию – 117 527 человек.

В течение суток прививки украинцам делали 1051 мобильная бригада, 2974 прививочных пункта и 332 центра массовой вакцинации.

С начала кампании по иммунизации украинцев от коронавируса в стране сделали 8 636 045 прививок. Вакцинированы 5 208 200 человек, 5 208 198 из них получили одну дозу 5 208 198, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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