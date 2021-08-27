 

Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников

27.08.2021, 8:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПортал «Госуслуги» в новом разделе «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» опубликовал 14 советов для россиян, как защититься от мошенников.

В первую очередь рекомендуется —никому не сообщать и нигде не записывать секретные данные банковской карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк; завести отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держать ее с нулевым балансом; а также пополнять эту карту ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты, передает РИА «Новости».

Кроме того, следует пользоваться онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет. Стоит также подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и смс или push-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Чтобы определять спам-звонки и звонки от мошенников, эксперты портала советуют установить на телефон приложения для определения номеров.

При получении подозрительного звонка или сообщения якобы из банка или от человека с просьбой о финансовой помощи необходимо перепроверить информацию, обратившись в организацию или лично к человеку. Скачивая мобильные приложения банков, необходимо удостовериться, что загрузка происходит из официального магазина.

«Госуслуги» также рекомендуют использовать разные пароли для разных банков; установить антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер; не хранить на телефоне фото и заметки с данными банковских карт; проверять неизвестные флешки на наличие вирусов; адреса сайтов финансовых организаций и банков сверять с официальными доменами, а также проверять кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.



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