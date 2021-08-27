 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

27.08.2021, 6:58, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек, курс евро поднялся на 18,25 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 74,3 рубля. Курс евро поднялся на 18,25 копеек – до 87,42 рубля, передает ТАСС.

В четверг утром рубль снизился к доллару и укрепился к евро.



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