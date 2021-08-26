Политика: Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, большинство из них имеет общий недостаток, который заключается в невозможности реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?

«Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики», – предупредил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперт рассказал об этом в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Уникальное предложение»: с какими программами партии выходят к избирателям».

Так, программу КПРФ он назвал «опасной», непрофессиональной и популистской. Данилин обратил внимание на предложение коммунистов вернуть землю в общенародную собственность, а у граждан оставить земли личного подсобного хозяйства. «На месте директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина я бы напрягся, ведь партия хочет отобрать его «золотую» подмосковную землю», – отметил он.

Также политолог обратил внимание на обещание КПРФ в ходе первой пятилетки в три раза увеличить финансирование науки. «Если это воплотить в жизнь, то расходы на науку составят 12% от бюджета. К тому же они обещают отменить НДС, который сейчас дает 25% бюджета», – напомнил эксперт.

Он скептически отнесся к планам восстановить госмонополию на производство и продажу спиртосодержащей продукции, которая, якобы, принесет 3 трлн рублей. «Сейчас акцизы на вина, пиво и крепкие напитки дают в сумме только 370 млрд рублей», – отметил аналитик.

Что касается программы «Справедливой РФ – За правду» (СР), то Данилин отметил позитивные тенденции: если в прошлом СР предполагала траты в размере примерно трех бюджетов России, то сейчас запросы эсеров стали скромнее. Программу «Коммунистов России» он счел нереалистичной, а обеих «зеленых» партий – «антигуманными». «Они имеют радикальный экологический уклон и настроены против человека. При этом темы защиты прав граждан и развития экономики у них не упоминаются», – заметил эксперт.

Программу «Новых людей» он назвал близкой к «Единой России» (ЕР) в плане всеохватности. «Что касается программы ЛДПР, то в этих ста пунктах мы видим, как разнузданный популизм сочетается с партийными «хотелками». Либерал-демократы предлагают радикальные изменения конституционного строя и политического дизайна России. Также «жириновцы» хотят добиться «роспуска НАТО». Все эти инициативы могут даже кому-то понравиться, но они совершенно нереальны», – отметил Данилин.

Политолог добавил, что «Яблоко» в своем предвыборном документе берет сильный крен в сторону экологии и предлагает ряд непопулярных мер, а программа «Партии роста» вообще не рассчитана на то, что ее кто-то будет читать. «По-настоящему народной является программа ЕР, которая создавалась с учетом более двух миллионов предложений от населения. 50-страничный документ состоит из двух частей: идеологической и практической, где говорится о решении важных для страны вопросов. Программа ЕР – это проработанная стратегия развития России», – подчеркнул Данилин.

Он пояснил, что программа затрагивает вопросы социального характера, налоговых вычетов, стопроцентной доступности первичного звена медпомощи, капитального ремонта 7,3 тыс. школ и другие предложения catch all – «для всех», где каждый найдет для себя что-то интересное. «Мне очень понравилось и предложение создать систему госмониторинга состояния многолетней мерзлоты», – признался аналитик, добавив, что в целом программа ЕР рассчитана на максимальную эффективность и всеохватность электоральных групп.

Политобозреватель Александр Асафов добавил, что программа «Единой России» охватывает наибольшее количество тем – 17. В ней содержатся дорожные карты по реализации национальных целей. Для сравнения Асафов привел программу «Коммунистов России». Она третья по охвату тем (уступает по этому показателю только ЕР и ЛДПР), но содержит «обширный свод штампов левого толка». По его словам, для большинства других партий их программы «не являются серьезным инструментом работы с электоратом».

Проанализировав все опубликованные программы, Асафов пришел к выводу, что наибольшее внимание уделено социальным темам: образованию, культуре и здравоохранению, жилищной и пенсионной политике. «Новым трендом стали вопросы экологии. Десять партий так или иначе уделили этому внимание», – указал эксперт.

Темы коронавируса и вакцинации нашли отражение в программах пяти партий, а важнейшая тема поддержки семьи – у шести, но кроме «Единой России» остальные затронули эту тему «очень поверхностно». По словам Асафова,

«в основном это не планы партий по работе, а стандартные предвыборные обещания, которые стали частью народного фольклора».

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что тема коронавируса в РФ и на Западе занимает одно из важнейших мест в партийной повестке. Однако российская власть в отличие от западного руководства демонстрирует в вопросах вакцинации «гибкость и здравый смысл». «Это выгодно отличает российскую власть и нашу политическую повестку от того, что происходит в странах Европы, где ужесточаются коронавирусные ограничения», – подчеркнул Кузнецов.

Кроме того, среди российских партий, которые претендуют на прохождение в парламент, четкая «зеленая» повестка присутствует только в программе ЕР. «Между тем, по мнению оппозиции, пожары и наводнения являются следствием плохой власти, бесхозяйственности, а не человечества в целом, что радикально отличается, например, от повестки оппозиционных европейских партий», – заметил Кузнецов. Другим важным отличием эксперт назвал отсутствие в РФ националистических и религиозных партий. «Для нас, в отличие от США и многих крупных европейских стран, не существует проблемы, например, абортов, браков», – добавил Кузнецов.

По словам политолога, это любопытно, поскольку либералы часто критикуют Россию за ее консервативность и фундаментализм. «Чего у нас больше, чем на Западе, так это разговоров про устранение неравенства. В этом, с одной стороны, близость наших повесток, а с другой стороны – мы превосходим Запад», – подчеркнул эксперт ЭИСИ.

По его словам, в рамках тренда по стиранию границ между правыми и левыми, «Единая Россия» предлагает свои инициативы по устранению социального неравенства, начиная с создания льготных условий для работы мелкого и среднего бизнеса, и заканчивая предложениями по «раздаче денег».

В свою очередь, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Программы партий: восприятие россиянами»*. Из него следует, что 13% россиян внимательно читают партийные программы, а 57% имеют общее представление об их содержании. Пассивно к программам относятся 29% от числа опрошенных.

Наиболее актуальной темой для освещения в программах респонденты отметили «социальную проблематику»: здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, поддержка семьи, материнства и детства. Менее актуальными темами оказались вопросы внешней политики, вакцинация населения от коронавируса и миграционная политика.

* Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 25 августа 2021 г. методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1200 респондентов (граждане РФ в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

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