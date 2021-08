Взрывы в Кабуле. В США подозревают в причастности ИГИЛ, “Талибан” осудил нападение на территории, за “которую отвечают США”

Statement on this morning’s attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Других деталей он не привел, но по данным Fox News, четверо американских морских пехотинцев погибли в результате взрыва, еще трое получили ранения.

Источники CNN рассказали, что американские должностные лица считают причастными к атаке представителей ИГИЛ, но версия еще проверяется.

В США думают, что ИГИЛ – “заклятый враг” талибов, захвативших большую часть Афганистана, – хочет устроить в аэропорту Кабула хаос, рассказала телеканалу представитель Пентагона. По данным американского оборонного ведомства, боевики ИГИЛ могут планировать несколько нападений.

Сегодня в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек, по крайней мере 52 – получили ранения, сообщает Al Jazeera.

Пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид в Twitter осудил нападения на мирных жителей, которые произошли в районе, “где ответственность за безопасность несут американские силы”.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины. Пока МИД не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов в районе аэропорта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку терактом. По данным СМИ, в минобороны Великобритании считают, что один из взрывов мог произойти в результате подрыва жилета смертника.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

