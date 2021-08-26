 

“Заря” проиграла и второй матч плей-офф раунда Лиги Европы, луганчане покидают турнир

26.08.2021, 21:20, Новости дня
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Неделей ранее в Австрии “Заря” разгромно уступила со счетом 0:3, но у луганского клуба оставались шансы на камбек.

“Рапид” открыл счет на 10-й минуте, отличился Марко Грюлль. Через пять минут преимущество австрийцев удвоил Лео Граймль.

На 40-й минуте нападающий “Зари” Александр Гладкий сократил счет, но после перерыва, на 68-й минуте, “Рапид” снова забил, это сделал Таксиархис Фунтас.

Последний мяч был забит на 87-й минуте игроком “Зари” Шахабом Захеди – с пенальти.

Итоговый счет матча – 3:2 в пользу австрийской команды, по итогам двухматчевого противостояния (6:2) “Рапид” выходит в групповой этап Лиги Европы.

“Заря” покидает этот турнир. Больше в Лиге Европы украинских клубов не осталось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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