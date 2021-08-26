Во Франции найден древний клад

Французский археологи, работавшие на раскопках в районе города Ганнат, обнаружили самый крупный из ныне известных кладов артефактов, относящихся к эпохе бронзового века.

Ученые считают, что в этом месте несколько тысяч лет назад располагалось производство металлических изделий. Впервые подобный клад артефактов здесь нашли еще в 2017 году. А с 2019 году на том же участке начались масштабные работы.

Найденные бронзовые изделия были аккуратно сложены в керамических сосудах. Среди них есть ювелирные украшения, элементы збруи, а также топоры, ножи, наконечники для копий и другие предметы. Все это было изготовлено примерно 2800 лет назад и сохранилось до наших дней в прекрасном состоянии.