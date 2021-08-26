На тесты вышел закамуфлированный прототип Alpina B4 Gran Coupe 2022 года
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В ходе тестовых испытаний обнаружен прототип новой Alpina B4 Gran Coupe 2022 модельного года.
Предложенный экземпляр впервые проходит заезды на дорогах общего пользования. Модель имеет четырехдверный кузов. Вместе с тем эксперты констатировали, что прототип имеет ряд отличительных особенностей. Основные отличия коснулись задней части кузова, где применили видоизмененный бампер. Также сообщается, что модель имеет усиленную выхлопную систему с четырьмя патрубками.
Предполагается, что серийное производство модели начнется весной следующего года. Под капотом установлен бензиновый двигатель с мощностью 462 л.с. Разгон до сотни достигается за 3,8 секунд.
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