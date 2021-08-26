Kia анонсировала кроссовер Kia Sportage нового поколения для Европы

Южнокорейский бренд Kia опубликовал тизер, посвященный новому паркетнику Kia Sportage.

Предложенный экземпляр намерены официально представить широкой публике уже к 1 сентября, тогда как первые продажи начнутся на европейском рынке. Отличить новую модель Sportage можно по бамперам, боковым элементам кузова. Также среди новшеств указали перенастроенную подвеску и модернизированные силовые агрегаты. Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 180 л.с.

Также появится версия с 2-литровым агрегатом на 186 л.с. мощности. Автомобиль оснащается механической или автоматической трансмиссией. Новая модель также получит гибридную версию с 1,6-литровым мотором с общей мощностью 230 л.с.