 

Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко

26.08.2021, 15:06, Новости дня
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Для приготовления понадобятся: 

два кочана кукурузы;
50 г сливочного масла;
16 кусочков салями;
2 ст. л. тертого пармезана.

“Отрежьте основания у початков кукурузы, раскройте их и очистите от рылец. Листья не отделяйте полностью. Натрите зернышки сливочным маслом – оно сделает вкус более нежным. Выложите на кукурузу кусочки салями, заверните кочаны в листья”, – описал процесс приготовления эксперт.

По словам шеф-повара, колбаса во время приготовления придаст кукурузе приятное послевкусие.

Запекать кукурузу необходимо в духовке, разогретой до 180 °C, около 30 минут. Запеченные кочаны необходимо очистить от листьев и посыпать пармезаном.

https://www.facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko/posts/4447745642013066

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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