В партии Хекматиара опровергли ограничение свободы Карзая и Абдуллы талибами

Афганская Исламская партия Гульбеддина Хекматиара опровергла данные об ограничении талибами свободы главы Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы и экс-президента страны Хамида Карзая, сообщил глава партии Хабиб ур-Рахман Хекматиар.

«Эта информация неверная. Никто не ограничен [в свободе]. Мы переживаем некоторые сложности с передвижением, но это нормальная ситуация в связи с теми изменениями, которые произошли в стране так стремительно», – цитирует его ТАСС.

По словам главы партии, он сами и его семья, в том числе отец Гульбеддин Хекматиар, в безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) лишили охраны Карзая и Абдуллу, фактически поместив их под домашний арест.

Накануне Карзай и Абдулла обсудили с послом Ирана в Кабуле Бахадером Аминийаном создание в Афганистане новой политической системы, «основанной на воле народа и имеющей национальную и международную легитимность».

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Сообщалось, что руководить Афганистаном будет совет из 12 членов, в его состав войдут представители движения «Талибан» и бывший президент Хамид Карзай, семь кандидатур совета уже согласованы.