 

Ученые нашли общую причину постковидного синдрома и СХУ

26.08.2021, 15:00, Новости дня
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Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего.

Синдром хронической усталости представляет собой сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что среди признаков заболевания – тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое «мозговым туманом», аномалии вегетативной нервной системы.

Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок.

Пациенты с постковидным синдромом также жалуются на усталость, одышку, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.

По мнению ученых, у обоих синдромов общая причина – биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями. Речь идет о так называемом окислительном стрессе, который приводит к развитию на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушению обмена веществ. Окислительный стресс развивается, когда в клетках накапливаются молекулы кислорода.

«Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы», – приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола, доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета.

Ранее сообщалось, что специалисты в Москве наблюдали обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которые перенесли коронавирус.



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