 

Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву

26.08.2021, 14:12, Новости дня
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На снимках она вместе с девятилетней дочерью Вирджинией позируют на фоне собора Святой Софии, гуляют по пассажу, смотрят на Андреевскую церковь, а также примеряют одежду, стилизованную под украинский национальный костюм.

“Посещение Киева”, – подписала снимки 37-летняя Берти.

Судя по фото, жена Ботичелли в Киеве купила дочери платье-вышиванку.

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A post shared by Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial)

В еще одном посте с фотографиями прогулки видно, что итальянские гости посетили военный парад, проходивший на Крещатике.

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A post shared by Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial)

Контекст:

Бочелли родился в Италии в 1958 году. Певец с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет.

Обучаясь оперному пению, он вынужден был по ночам подрабатывать артистом в ресторанах. Дебют Бочелли в качестве тенора состоялся в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Выступал перед папой римским, выпустил множество альбомов, награжден звездой на голливудской Аллее славы за вклад в театральное искусство (оперу). Несколько раз выигрывал премии Classical Brit и World Music Awards, номинировался на Grammy и Emmy.

Бочелли и Вероника Берти познакомились в 2002 году. В марте 2012 года у них родилась дочь Вирджиния. Это первый ребенок для Берти и третий для Бочелли, от предыдущего брака у певца два сына Амос (1995) и Маттео (1997). В марте 2014-го Бочелли и Берти официально оформили свои отношения.

Концерт Бочелли в Киеве 24 августа был в поддержку создания музея художника Ивана Марчука. Бочелли уже выступал в Киеве – в 2017 году прошел его концерт на НСК “Олимпийский” с украинским Национальным хором имени Веревки и в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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