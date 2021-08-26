Российские вузы объявили дополнительный набор

Ряд вузов, в том числе и ведущих, не смогли набрать необходимое количество первокурсников. Эксперты считают, что это произошло из-за отмены второй волны зачисления, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», сразу несколько факультетов МГУ объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места. «Если вы не успели подать документы в основном потоке, не выбрали нужную форму обучения или направление подготовки, получили двойку и хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз», – говорится на сайте журфака. Для таких абитуриентов скоро объявят даты дополнительных вступительных испытаний. Аналогичные публикации есть на факультете психологии, философии, юридическом и географическом. В пресс-службе вуза лишь сообщили, что «никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет».

Дополнительный набор объявили и региональные вузы. Так, Иркутский госуниверситет и Севастопольский госуниверситет ждут абитуриентов на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. А в Воронежском государственном техническом университете сообщили, что дополнительные бюджетные места пользуются чрезвычайным спросом: по одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.

Несколько столичных вузов прибегли к дополнительному зачислению. Это происходит, когда поступивший абитуриент по какой-либо причине отзывает свои документы. Тогда на освободившиеся места зачисляют тех, кто не мог пройти по баллам в период основного конкурса. Допзачисление объявили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. Некоторые из них готовы взять абитуриентов даже на бюджетные места. Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин называет ситуацию уникальной.

По его мнению, проблема вызвана новыми правилами приема: «Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то».

Напомним, что раньше зачисление происходило в три этапа. Победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После этого абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам – максимум в пять. И ждали, когда там опубликуют предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление.

Позиция в списке зависела прежде всего от ЕГЭ. На самых популярных направлениях все места сразу занимали обладатели высоких баллов. Но у абитуриентов-середнячков еще оставались шансы поступить. Дело в том, что отличники подавали документы в несколько вузов и могли сделать окончательный выбор уже в первую волну. Они относили в нужный университет оригиналы документов и согласие на зачисление, одновременно «исчезнув» из списков других вузов. Поэтому во вторую волну абитуриенты со средними баллами могли остаться в списке и ждать, что поднимутся наверх, заняв освобожденные отличниками позиции. Если надежды на это было мало, они могли отнести документы и согласие на зачисление в менее требовательный к ЕГЭ вуз.

Но в 2021 году вторая волна была отменена. Взамен Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки: выпускники школ могли попробовать свои силы на десяти факультетах в одном вузе, а раньше максимум на трех.

«Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов, – говорит ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев. – Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, «отчисляясь» из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление».

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что допнабор в ведущие вузы – редкое явление: «Во-первых, была только одна волна, а во-вторых, уже второй год увеличиваются контрольные цифры приема в регионах. Поэтому ребята решают поступать на бюджет дома, а не ехать в столицу». «Если ребята сейчас заберут заявления и попробуют попасть в МГУ, то может случиться так, что все туда хлынут – и они снова не пройдут. И в итоге вообще не смогут поступить в этом году», – предупреждает Павел Кудюкин. Он обращает внимание, что вузы получают бюджетные деньги по количеству набранных студентов: «Поэтому каждое свободное место – потеря бюджетного финансирования».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил изданию, что отмена второй волны была обусловлена «в том числе пожеланиями вузов и самих абитуриентов». По словам министра, система двух волн тоже многим не нравилась: «В результате хоть одну волну сделай, хоть две, три – все равно у части абитуриентов неизбежно возникают разочарования и сложности. Поэтому решение должно быть другим: сделать так, чтобы у нас было гораздо больше вузов с качественным образованием».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что все российские вузы готовы к началу учебного года очно и переходу на удаленную работу в случае необходимости.