 

Кабмин направит часть денег, полученных от МВФ, на социальные выплаты – Шмыгаль

26.08.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“23 августа мы получили $2,7 млрд от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления”, – сказал Шмыгаль.

При этом получение транша от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с фондом в рамках программы stand-by”, – добавил глава Кабмина.

Контекст:

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.

23 августа в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении денег, из которых $2,7 млрд было выделено Украине на безвозвратной основе. В этот же день в Нацбанке сообщили, что средства поступили на счет Украины.

В Минфине Украины говорили, что помощь от МВФ может быть направлена на финансирование бюджета Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Латвия и Эстония расширили санкционный список по Белоруссии

01.11 / В Москве за сутки умерли 52 пациентов с коронавирусом

06.08 / Мэр Тбилиси призвал вернуть Абхазию и ЮО переговорами или «другим способом»

04.08 / “Нацкорпус” обвинил в коррупции главу Луганской ОГА Гайдая

11.01 / Мэр Якутска объявила об отставке из-за состояния здоровья

26.11 / Врач показал, что видит умирающий от коронавируса в последние минуты жизни

29.07 / Эксперты: китайские хакеры проникли в компьютерные сети Ватикана

29.10 / Байден не оправдает «иллюзорных» надежд Берлина

04.07 / В Польше вакцинировали от COVID-19 около 30 тыс. иностранцев. Большинство из них – украинцы

21.08 / Российские правоохранители отрицают, что в организме Навального обнаружили ядовитое вещество – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика