Кабмин направит часть денег, полученных от МВФ, на социальные выплаты – Шмыгаль
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“23 августа мы получили $2,7 млрд от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления”, – сказал Шмыгаль.
При этом получение транша от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с фондом в рамках программы stand-by”, – добавил глава Кабмина.
Контекст:
9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.
23 августа в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении денег, из которых $2,7 млрд было выделено Украине на безвозвратной основе. В этот же день в Нацбанке сообщили, что средства поступили на счет Украины.
В Минфине Украины говорили, что помощь от МВФ может быть направлена на финансирование бюджета Украины.
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