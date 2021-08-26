76-летняя российская актриса Екатерина Васильева стала монахиней. Фото

“Васильева приняла постриг, ее сын [Дмитрий Рощин] – священник в храме Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления”, – написала Шукшина.

Контекст:

Екатерина Васильева известна по фильмам “Графиня де Монсоро”, “Соломенная шляпка”, “Бумбараш”, “Обыкновенное чудо”, “Экипаж”, “Чародеи”. 1993 году она стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области, а в 1996 году вернулась в кино.

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