 

“Я согласилась сойти с ума”. 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой

26.08.2021, 11:30, Новости дня
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“Coach попросил меня “сойти с ума”, и я согласилась”, – написала она.

Певица позировала в голубом мини-платье, белой шубе и сабо на каблуках.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Для фото Лопес позировала сидя, сведя ноги вместе и засветив обнаженные колени.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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