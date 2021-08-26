 

Брокеры спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» импорта в Россию

26.08.2021, 11:24, Новости дня
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Российские таможенные брокеры ожидают, что после 31 августа из-за отмены Минском нулевого НДС существенно упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию.

Так, президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская сообщила РБК, что раньше российские предприниматели привлекали местных операторов для ввоза товаров через Белоруссию. За счет этого они могли отсрочить выплату НДС и не изымать средства из оборота на отчисление налогов. Теперь использование такой схемы невозможно. По словам Шленской, ситуация сыграет на руку официальным компаниям-посредникам, способствующим импорту товаров в Россию.

В то же время гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов считает, что с осени от «белорусского» коридора могут отказаться до 70% российских предпринимателей. «Это была «серая» схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и тому подобное. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка», – отметил Мартьянов.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации отечественные перевозчики окажутся в выгодном положении, а белорусские могут понести потери, так как весь грузопоток с сентября достанется россиянам.

По словам коммерческого директора логистического оператора ГК AKFA Алексея Чернышева, белорусские таможенники «не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть». Однако отмена Минском льготы по НДС поможет российским импортерам, работающим в правовом поле, снизить конкуренцию с менее добросовестными поставщиками, подчеркнул Чернышев.



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