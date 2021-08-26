 

Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России

26.08.2021, 11:24, Новости дня
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По всему миру продолжают сменяться волны заболеваемости коронавирусом, а формирования коллективного иммунитета ожидать не приходится, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его мнению, в РФ еще не закончилась третья волна, в то время в Европе и Америке уже наблюдается четвертая.

«Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. (В период между волнами этот процент где-то 0,5-1%). В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения 13,8%. (У нас в РФ спад и процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться). Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», – написал Мясников в Telegram.

Также врач обратил внимание, что при вакцинации индивидуальный иммунитет работает достаточно хорошо. По его словам, поскольку новых лекарств от COVID-19 еще не появилось, количество тяжелых случаев и смертей снижается только благодаря вакцинации.

«Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус «вязнет» в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом – не прокатило», – добавил Мясников.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. 



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