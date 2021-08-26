Настя Каменских показала свою фигуру в нижнем белье и рассказала, как питается для поддержания формы

Певица загрузила в Instagram Stories свою фотографию в нижнем белье, пообещала с сентября вернуться к тренировкам и рассказала, как держала себя в физической и эмоциональной форме во время гастролей.

“Конечно, планочки, растяжку периодически делаю, но это не то”, – написала 34-летняя артистка и добавила, что “первое и самое главное – это питание”.

По словам Каменских, она ест четыре раза в день, меню состоит из овсянки с фруктами на завтрак, йогурта без сахара или два яйца (без желтков) на перекус, гречка с отварной курицей и зеленый салат на обед и белая рыба с зеленым салатом на ужин.

Она подчеркнула, что также занимается медитацией, поскольку “это уравновешивает и успокаивает нервную систему” и не стесняется выплескивать свои эмоции (“пар выпускать надо, это нормально”). Но самое главное, по словам певицы – заниматься любимым делом.

фотогалерея

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Скриншот: kamenskux / Instagram



Скриншот: kamenskux / Instagram



Скриншот: kamenskux / Instagram



Скриншот: kamenskux / Instagram



Скриншот: kamenskux / Instagram

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

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